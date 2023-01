Au conseil communal de Rebecq : « Ça veut dire: ferme ta gueule »

Sauf que la majorité a décliné l’invitation, sans même qu’il y ait débat. "Je me dois d’intervenir en tant que chef de file du groupe Union, a indiqué Dimitri Legasse. Nous ne souhaitons pas aborder ce point et souhaitons voter son retrait. Car ce point a déjà été évoqué, directement et indirectement, à deux reprises au conseil communal…" C’est que Léon Jadin formule en effet la même demande chaque année. "Dès lors, nous ne souhaitons pas réaborder, à la demande de qui que ce soit, de conseil en conseil, des années durant, le ou les mêmes points, a poursuivi Dimitri Legasse. La ténacité peut-être considérée comme une qualité. L’obstination, moins. Dès lors, nous proposons de voter le retrait de ce point."

Réaction laconique de Léon Jadin: "Ça veut dire: ferme ta gueule".

Lors du vote, Union a voté pour le retrait, Objectif Citoyens (opposition) et Ensemble pour l’Avenir (opposition) se sont abstenus, Écolo a bien évidemment voté contre.