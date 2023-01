Rebecq : les « Crado’marches » sont aussi des espaces de convivialité

À Quenast, près de 120 kg de déchets ramassés

Tous les deux mois, ces citoyens de Rebecq se donnent rendez-vous dans l’une des entités. La première fois, c’était Rebecq-Rognon, puis il y a eu Wisbecq et, la semaine passée, c’était Quenast. Ils sont ainsi une vingtaine à sillonner la campagne et les villages, en récoltant les déchets qui traînent. "On s’est rendu compte qu’il y avait énormément de déchets et d’immondices qui n’étaient pas ramassés. On s’est dit: autant rassembler les gens autour d’un événement, avec une touche environnementale. Ces déchets nous gênent, donc on le fait pour nous, mais c’est évidemment bénéfique pour tout le monde."

Ces rendez-vous se veulent accessibles à un maximum de monde. "Les parcours sont donc assez courts et très faciles. Il faut dire qu’on n’avance pas très vite, car il faut toujours s’arrêter pour ramasser les détritus. On divise souvent le groupe en deux, ce qui permet de couvrir davantage de territoire encore. Des enfants participent aussi aux opérations, c’est une belle manière de les conscientiser."

Tous ces bénévoles ouvrent de grands yeux quand ils font le bilan de leur balade. À Quenast, 119,75 kg de déchets qui ont été récoltés, dont 37 kg d’encombrants. "En bordure des prairies et des champs, on trouve surtout des PMC et des cannettes, poursuit Jessica Mathy. Ce qui est pourtant dangereux pour les animaux. Hallucinant aussi: le nombre de mégots de cigarettes. Surtout près des abribus, dans les rigoles. On va dire dans des zones résidentielles. Puis quand on est en dehors des villages, ce sont carrément des encombrants: aspirateur, chaise, cage à chat, pneu, tapis. De gros dépôts sauvages. Dans ce cas, on ne les dépose pas dans nos sacs. On prend une photo et on prévient la Commune, afin qu’ils soient emportés."

« On aurait besoin d’un coup de main de la part de la Commune »

Ces citoyens sont équipés, grâce à Be WaPP, agence environnementale active en Région wallonne. Un soutien logistique précieux. "On aurait aussi besoin d’un coup de main de la part de la Commune. L’idée, ce serait de stocker ces déchets et de les déposer à la Commune le lundi, afin que leurs services s’en chargent. Parce que pour le moment, c’est nous qui devons les embarquer dans nos voitures et devons aller dans un centre de tri…"