Rebecq : Sagrex devrait déposer sa demande de permis en 2023

Depuis février 2021, le sujet avait plus ou moins disparu des conversations. Il refait tout doucement surface, de manière assez officieuse, mais devrait prendre de plus en plus d’importance. Pour devenir, à nouveau, le centre des discussions lors de la prochaine campagne électorale.

Les exploitants des carrières souhaitent toujours la suppression de la drève Léon Jacques, mais une nouvelle alternative doit être définie. "L’étude des incidences sur l’environnement concernant notre projet d’extension est en cours de finalisation par le bureau d’études agréé externe avec lequel nous collaborons", nous précise Sagrex. Une étape importante dans le projet. "Cette étude aboutira à des recommandations émises par le bureau d’études sur l’ensemble des thématiques étudiées et notamment le tracé potentiel qui serait proposé afin de remplacer la drève Léon Jacques."

Le même tracé ?

C’est bien ce point qui devrait attirer l’attention des riverains. L’itinéraire de la route de Montagne initialement proposé par Sagrex, qui prévoyait un passage par la route Industrielle, n’était pas du goût des Quenastois. La société proposera-t-elle le même tracé ? Impossible de le dire à ce stade.

"Complémentairement, trois carottages sont en cours de réalisation afin de compléter le volet géologique de l’étude." Cette opération, en cours depuis fin octobre, permettra d’en savoir davantage sur la présence de porphyre dans la zone d’extension de la carrière.

La préparation du dossier approche, petit à petit, de sa fin. Les autorités communales devraient prochainement être saisies. Elles s’attendaient à recevoir des nouvelles fin 2022, début 2023. Le délai pourrait être légèrement allongé. "Dès que le dossier sera finalisé, dans le premier semestre de l’année 2023, nous introduirons notre demande de permis", ajoute Sagrex.

Du côté des riverains, on espère une véritable participation citoyenne, pour que le tracé le plus adéquat soit retenu…