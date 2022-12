Rebecq : « Le volet énergie est intégré dans de multiples projets »

Quant aux projets listés au service extraordinaire, il a ajouté que sur les 10 millions d’euros prévus, "seuls les 157 000 € pour des panneaux photovoltaïques et les 496 000 € pour la turbine énergétique inscrivent la Commune dans la transition écologique, alors que le budget prévoit une augmentation de la facture d’électricité et de gaz de l’ordre de 263 000 € dans les frais de fonctionnement". Le libéral a aussi reproché à la majorité de ne pas adopter le plan Pollec, alors que 25 des 27 Communes du Brabant wallon l’ont déjà fait.

Des critiques inexactes, selon la bourgmestre, Patricia Venturelli (Union): "On sait qu’on doit faire preuve de prudence, on a d’ailleurs constitué une provision dans la première modification budgétaire. Sur l’extraordinaire, d’autres projets incluent des économies d’énergie, comme la nouvelle école de Saintes, où le nouveau bâtiment sera presque passif, alors que d’importantes rénovations seront effectuées sur le bâtiment existant. En fait, nous n’avons pas un dossier spécifique concernant l’énergie, mais ce volet est intégré dans de multiples projets". 3,2 millions sont en effet prévus pour l’aménagement de l’ancien hospice, 2,2 millions pour la rénovation du Grand Moulin et 900 000 € pour la grange communale.

Dimitri Legasse, chef de file Union, a complété la liste en citant l’extinction de l’éclairage, avant qu’il ne se généralise dans toute la Wallonie.

Le budget 2023 est donc positif, mais dépend en partie de ces fameux deux mois d’IPP supplémentaires. "Il faut être prudent sur ces chiffres, a d’ailleurs ajouté Dimitri Legasse. On va provisionner. On a triplé les coûts énergétiques, mais pas quadruplé (NDLR: ce qu’ont fait d’autres Communes). Le boni présent dans ce budget sera consacré aux besoins publics et sociaux, vitaux et élémentaires."

Lors du vote, tous les élus de l’opposition ont choisi l’abstention.