L’individu qui a brûlé un drapeau belge à Rebecq n’est pas membre du Rassemblement Wallonie France

"L’individu qui a brûlé un drapeau belge en papier à Rebecq n’est pas membre du RWF. Nous regrettons que l’auteur de l’article fasse un amalgame avec nous suite au coq wallon et la fleur de lys monarchiste qui figuraient sur son parka. Nous rappelons que le RWF est un parti républicain et laïc et qu’il n’est pas favorable au retour de la monarchie en France. De plus, il s’agit d’un parti démocratique, légaliste et pluraliste, à l’exception des extrêmes", rectifie le président fondateur du RWF, Paul-Henry Gendebien.