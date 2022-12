La cavalerie au Haras de Wisbecq (Rebecq) : le SNPS parle d’un « déménagement précipité »

Frédéric Fortunato reproche un empressement et un manque d’organisation. "Ce site est adapté aux chevaux, mais pas à la police. La salle d’armes est une ancienne chaufferie. Ce mercredi matin, un policier a ouvert son coffre et ce n’était pas son arme qui s’y trouvait mais celle d’un collègue. La porte n’est pas blindée. Il faut normalement des murs renforcés, ce n’est le cas que jusqu’à la taille. Ce n’est pas une vraie salle d’arme."

Le dossier pour l’évacuation en cas d’incendie n’a pas pu être présenté, il ne serait pas en ordre, vu les transformations effectuées dans certaines parties du bâtiment. Au niveau des cabines à basse et haute tension, même problème. "Ils ont commandé des conteneurs pour mettre des douches. Mais ils ont été retirés car ce n’était pas les bons…"

Il y a aussi la sécurité aux abords du site. "On a fait le forcing, il y a deux personnes présentes à l’entrée du site. Car c’est bien de poser des caméras, mais si personne n’est présent pour intervenir…"

Ce sont les remarques formulées à propos du site. Mais il y a aussi des soucis au niveau du fonctionnement: "Des civils conduisent des camions qui portent le nom de la police pour emmener les équidés se promener, mais ils ne sont ni armés ni équipés de gilets pare-balles".

Et il y a le dossier des primes. Un bonus est octroyé aux policiers qui travaillent à Bruxelles, pour les difficultés rencontrées. "On nous a garanti le maintien de la prime, à travers un arrêté royal. Sauf que celui-ci doit passer au conseil d’État. Ce dernier pourrait l’annuler, estimant que d’autres professions seraient concernées ou que ce n’est simplement pas juste vu que le site est en dehors de Bruxelles", poursuit Frédéric Fortunato.

Tous ces éléments amènent le syndicaliste à se poser une question: "Pourquoi précipiter ce déménagement ? On pourrait très bien le faire en mars, à la fin du processus, quand tous les problèmes seront réglés. Les chevaux ne vont pas mourir parce qu’ils seront restés quatre mois de plus en ville". Une vingtaine de policiers ont remis une déclaration dans ce sens. Tant qu’il n’y aura pas de douches, tant qu’il n’y aura pas de certitude sur les primes et autres, pas question de se rendre à Wisbecq. "Mais il y a des pressions…"