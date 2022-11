Rebecq : la désignation des membres de la CLDR annulée

Pour respecter la proportion des membres issus du conseil communal au sein de la commission et occuper les places vacantes, un appel a été lancé au sein de la population. 13 nouveaux pouvaient ainsi intégrer cette instance charger de mettre en place des projets destinés à la communauté. Lors de l’avant-dernière réunion de la CLDR (20 octobre), 12 candidatures avaient été réceptionnées. Elles ont toutes été validées. Pour compléter la procédure, le conseil communal devait voter ces nominations.

Une candidature spontanée est même arrivée le 20 octobre, jour de l’avant-dernière réunion, mais le courrier n’est pas arrivé à temps à la CLDR. "On avait dit lors de cette réunion que si d’autres candidatures arrivaient après, on les prendrait en compte, indiquait ce vendredi Dimitri Legasse, président du conseil et chef de file du groupe Union (majorité). Sauf qu’on ne s’imaginait pas que ce serait le cas avant la séance de ce 22 novembre."

Le problème, c’est que finalement 15 candidatures ont été envoyées pour les 13 places. Et qu’elles n’ont pas été examinées préalablement par la CLDR. "L’erreur, et je n’ai pas envie d’incriminer les services administratifs, c’est qu’elles ont été prises en compte pour le conseil communal de ce 22 novembre, mais n’ont pas été abordées lors de la réunion de la CLDR la veille, le 21 novembre. Personne n’y a pensé, ça n’a pas été relevé."

Le vote du conseil a donc été invalidé. Le 15 décembre, la CLDR procédera à l’examen des candidatures et le 20 décembre, les élus se positionneront. "L’idéal, ce serait qu’on constate le 15 décembre que certains membres ne sont plus actifs et qu’ils soient remplacés par les nouveaux candidats. Pour que tout le monde soit intégré au projet."

Ce qui a fait jaser ce mardi 22 novembre, c’est qu’au terme du vote secret, les deux membres qui n’ont pas été retenus appartiennent au mouvement citoyen "Rebecq vivant".

Dimitri Legasse ne le cache pas, il y a bien eu des discussions au sein de son groupe pour définir la position à adopter: "Parmi les candidats, il y a un secrétaire de la locale Écolo, le président des jeunes MR et une Rebecquoise notoirement PTBiste. Ce n’est pas un souci, ce sont des citoyens également. Par contre, il y a déjà cinq, six, voire sept, membres issus de ce mouvement associatif, participatif et citoyen. Avoir plus de 10 % de la commission composée d’un même groupe, ce n’est pas l’objectif…"

Le décret prévoit en effet une diversité et une représentativité, par genre, villages et tissu social, si possible. L’argumentation du chef de file Union n’était toutefois pas possible en séance, vu qu’il s’agissait d’un vote individuel et secret.