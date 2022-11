Rebecq n’augmente pas la taxe sur les déchets

Au dernier moment, Union a fait marche arrière pour faire un geste envers la population. La conséquence ? Ces 11 € que ne dépenseront pas les ménages devront cependant être compensés par la Commune. Le coût-vérité, qui doit légalement être compris entre 95 % et 110 %, sera en effet de 95 %. Le minimum. Autant dire que les dépenses seront plus importantes que les recettes.

La formule de 2022 est donc prolongée: 52,5 € pour les isolés et les résidences secondaires ; 110,5 € pour les ménages de 2 personnes, professions libérales, exploitations industrielles, commerciales et autres ; 160 € pour les ménages de 3 personnes ; 165,5 € pour les ménages de 4 personnes et plus. Le rouleau de 10 sacs de 60 litres destinés aux ordures ménagères résiduelles sera toujours à 16 €.

Le prix du rouleau de sacs organiques est maintenu à 5 € mais changera prochainement. Actuellement ces sacs ne sont pas assez résistants et fuitent. L’inBW va donc les remplacer par des sacs plastiques de 20 litres (contre 25 litres actuellement), ce qui permettra de faire baisser le prix à 4 €.

N’est-ce pas un peu paradoxal d’avoir un sac en plastique pour les déchets organiques ? "Le contenu organique est valorisé grâce à une transformation en engrais pour l’agriculture, a expliqué un représentant de l’inBW au conseil communal, ce mardi. Les sacs, eux, sont séparés de ce contenu organique et vont à l’incinérateur. Ce sera le cas aussi avec les sacs plastiques."

Le représentant de l’inBW a également fait le point sur le futur à Rebecq. Un nouveau marché va être lancé, car l’actuel prend fin en 2023. Les changements à prévoir pour 2024 (1er février), c’est une baisse de la fréquence de la collecte. Le passage pour les sacs-poubelle verts se fera toujours une fois par semaine. Par contre, ce ne sera plus qu’une fois toutes les deux semaines pour les déchets résiduels.

Quelques chiffres ont été publiés lors de cette présentation. En extrapolant, la production de déchets par ménage en 2022 sera de 150 kilos. La moyenne pour les communes qui utilisent le sac-poubelle est de 130 kg en Brabant wallon. Mais seulement de 62,7 kg pour les utilisateurs des poubelles à puce. "Pour l’organique, on n’est qu’à 3 kg par habitant et par an. Faire circuler des camions pour si peu, ce n’est pas optimal. On espère que les gens trieront davantage avec les sacs en plastique. En rappelant qu’ils ne peuvent pas contenir plus de 15 kg de déchets."