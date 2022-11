Tribunal correctionnel : à Rebecq, il brûle le drapeau et les portraits du roi et de la princesse Élisabeth

Or donc, ce 14 novembre 2021, il se poste dans l’allée centrale de l’église Saint-Géry et met le feu à trois papiers d’un format A4 qui représentent le drapeau belge ainsi que le portrait du roi et de la princesse Élisabeth. Il hurle "Je crache sur la Constitution".

Émoi dans l’assistance et intervention de la police qui va acter des propos d’ordre politique que l’intéressé a d’ailleurs réitérés ce lundi à l’audience. Des propos où il exprime sa haine vis-à-vis de la N-VA et de Bart De Wever, vis-à-vis de l’extrême droite, vis-à-vis de cette Belgique "qui n’est ni une nation ni un peuple", des propos où il évoque le "génocide wallon annoncé" avec, entre autres, des références aux communautés musulmane et protestante, au Rassemblement Wallonie-France, aux "Justes parmi les Justes".

L’homme avait auparavant visé la bourgmestre – "Une femme restera toujours mineure" – et, en pleine audience, il crut opportun de s’en prendre au premier substitut du procureur du roi, Laurent Gérard, accusé d’avoir une attitude négationniste.

Ce dernier demanda au tribunal d’ordonner une expertise mentale du prévenu avant dire droit. S’il ne le suivait pas, il requit une peine avec sursis basé sur une psychothérapie.

Le tribunal rendra son jugement le 5 décembre.