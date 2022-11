Travaux à l’école Wal-Active: accord trouvé avec la Commune

L’établissement à pédagogie active souhaite en effet construire une dernière classe car les classes de 5e et 6e primaire sont groupées. La direction et l’ASBL en profitent pour régulariser certains éléments et réaliser également une dalle extérieure, qui permettrait aux 181 enfants d’organiser davantage d’activités.

Pour mettre toutes les chances de son côté, l’école voulait obtenir un avis favorable de la part de la commune de Rebecq, afin d’inciter la fonctionnaire déléguée et technique à délivrer le précieux sésame. Un accord a donc été trouvé. Des aménagements ont été validés afin d’améliorer la mobilité aux abords du site. Ce qui était résumé dans la convention présentée au conseil communal.

"La convention prévoit l’aménagement de l’espace public. Marquage de la zone de stationnement dans la rue de l’école, depuis le croisement du chemin de la Chaussée, jusqu’au croisement avec la rue de la Gendarmerie. L’aménagement d’un dépose-minute, avec une zone attache vélo sur deux mètres et une zone de dégagement vélo sur deux mètres également. Le tout, sur la largeur de la propriété de l’école uniquement. Enfin, l’aménagement du parking près des belles à verre, avec la création d’une zone de cinq places de stationnement."

Ce texte explicatif, repris dans la synthèse des points à l’ordre du jour, a été commenté lors du conseil.

"Les riverains se plaignent que les places sont occupées par des enseignants, a précisé Patricia Venturelli, la bourgmestre. Ce n’est pas possible de les privatiser, vu que la zone se trouve dans le domaine public. Avec le dépose-minute et le marquage au sol, le stationnement sera optimisé, afin de mieux répondre aux besoins et d’améliorer la cohabitation entre l’école et les riverains."

La convention a été votée à l’unanimité. Il revient maintenant à la fonctionnaire déléguée de délivrer le permis ou non.