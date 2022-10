Rebecq : logements inoccupés, pas si simple que ça…

Ce décret wallon prévoit que l’on engage un dialogue avec le propriétaire, puis que l’on prenne des mesures, si nécessaire: amende, réquisition douce ou unilatérale voire même action en cessation.

Interpellé à ce sujet par des citoyens, le conseiller communal Léon Jadin (Écolo) a mené sa petite enquête. D’après les informations qu’il a recueillies, il apparaît que "onze maisons sont vides dans le quartier Germinal et le quartier Floréal, soit environ 10 % des logements sociaux". Un chiffre très élevé par rapport aux 2 % de la société publiques des Habitations sociales du Roman Païs (HSRP).

Un constat nuancé par Marino Marchetti (Union), président du CPAS de Rebecq et vice-président des HSRP: "Vos informations sont erronées. Il s’agit de 11 maisons qui ont besoin d’une grosse rénovation et elles sont disséminées sur l’ensemble du territoire de Rebecq. Ce qui ne représente plus que 4 %".

Marino Marchetti a ajouté que "les sociétés de logement public dépendent de la Société wallonne du logement pour leur financement. Il y a deux plans en cours: le premier pour 2022-2023 et le second pour 2020-2025". Et un délai est nécessaire pour rafraîchir les biens entre deux locations: "On ne reloue pas une maison vide du jour au lendemain. Il faut faire l’état des lieux du locataire sortant, rafraîchir, faire l’état des lieux du prochain locataire, la remise des clefs… Toute cette procédure peut prendre du temps, parfois trois à quatre mois. Concernant la rénovation, un logement ne peut être pris en charge que dans le second plan d’investissement, et seulement en 2024 ou en 2025".