Rebecq : l’église de Bierghes ne sera pas déconstruite et devrait être prochainement désacralisée

"En novembre 2020, on vote la déconstruction de l’édifice, puis on demande aujourd’hui d’approuver un cahier des charges pour désigner un architecte, alors qu’il n’y a toujours pas de projet sur la table, a réagi Violette Mahy (Écolo, minorité). L’audit de 2016 comportait de nombreuses difficultés pour une éventuelle réaffectation du site, vu sa localisation. Cet élément n’a, semble-t-il, pas changé, car l’église n’a bien évidemment pas été déplacée… De plus, le budget estimatif des travaux n’est pas si différent par rapport aux résultats de l’audit de 2016. Si la complexité de la réaffectation est toujours d’actualité et que les prix sont similaires, pourquoi avoir changé d’avis ? La mobilisation citoyenne ? Nous apprécions que la déconstruction ne soit plus à l’ordre du jour. Cependant, nous déplorons l’absence de vision à long terme."

La conseillère Écolo regrette que des travaux soient envisagés alors qu’aucun projet n’a encore été retenu pour réaffecter le bâtiment, propriété de la Commune.

"Nous n’avons jamais décidé la déconstruction, a corrigé la bourgmestre, Patricia Venturelli (Union). Il n’y a pas de projet actuellement vu la difficulté de la réaffectation du site. Il y a différentes pistes. Mais il faut d’abord sauvegarder le bâtiment. On verra ensuite si on l’utilise pour stocker des archives, accueillir un atelier d’artiste ou ce genre de choses. Il faut préserver le bien avant d’envisager quoi que ce soit. La désacralisation a déjà été discutée avec les fabriciens et l’archevêché. La procédure doit encore être lancée."