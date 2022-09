Rebecq : le conseiller communal et ancien échevin André Deschamps s’est éteint

S’il était entré en politique, ce n’était pas pour y faire de grands discours, mais plutôt pour se plonger dans ses dossiers. Et surtout s’intéresser aux chiffres. "Quand il prenait la parole, c’était à bon escient. Ça pouvait percuter, mais il n’a jamais été conflictuel, insiste le président du CPAS. Il a travaillé comme réviseur d’entreprise, c’était un ami intime de Michel Daerden (NDLR: l’ancien ministre PS), ils avaient été collègues. André était très compétent, un homme d’une grande sagesse. Les finances étaient son grand dada."

Un proche ami de Michel Daerden

Dimitri Legasse, chef de file du groupe Union, confirme: "Il a mené une grande carrière professionnelle à la force du poignet, vu ses origines modestes. Une carrière assez exceptionnelle. Il a été réviseur dans un cabinet pour L’Oréal France, c’était un des premiers réviseurs de Belgique. Il était très fier de ce titre. Puis, quand la fonction a été formatée, il a intégré le jury qui désignait les futurs réviseurs. C’est là qu’il est devenu un ami très proche de Michel Daerden. C’était un fin technicien." Qui profitait de la vie. "Un bon vivant et il le revendiquait. Quelqu’un de généreux, avec une compétence inouïe. Il a été à la base du lancement du Tennisland et a grandement participé à l’organisation du Ladies Trophy, le tournoi international".

André Deschamps siégeait au conseil communal depuis 1988 et a même rejoint le collège, de 2001 à 2006. "À l’époque, j’étais en charge du patrimoine, de l’économie, des PME, de l’agriculture et des commerces", déclarait-il dans nos colonnes, il y a tout juste trois ans. En 2019, il remplaça en effet Arnaud Demol, comme échevin, avec des compétences semblables, avant de laisser son écharpe à Patrick Ophals en décembre 2021, comme le prévoyait l’accord de majorité au sein du groupe Union. "J’ai été ravi d’exercice ce rôle d’échevin. Cela n’a pas été facile, car il a fallu gérer toutes les affaires dans un contexte de crise, mais c’est le but de nos missions, faire face à des périodes compliquées", commentait-il au moment de redevenir simple conseiller.

« Il vivait le jumelage Rebecq-Monghidoro avec ses tripes »

Tant humainement qu’intellectuellement, la perte est grande pour Rebecq. "Il avait déjà eu une grave maladie en 2009 et avait alors été hospitalisé pendant neuf mois, ajoute Marino Marchetti. Mais il s’en était bien remis. Cette année, il venait de passer 15 jours de vacances en Italie et était revenu mercredi passé. Nous nous sommes croisés car je partais le lendemain aussi en Italie. On a discuté et tout allait bien. Il m’a dit qu’il était un peu essoufflé, mais rien d’inquiétant. On est vraiment tous sous le choc…"

C’est à Monghidoro qu’André Deschamps séjournait encore la semaine passée, commune italienne jumelée avec Rebecq. "Il vivait ce jumelage avec ses tripes", souligne Dimitri Legasse.