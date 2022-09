Rebecq: un ou des projets citoyens, à l’ancienne maison communale?

Des citoyens vont-ils s’unir pour l’acheter? L’idée a germé sur les réseaux sociaux. "Il n’y a pas de projet défini, dit Étienne Mayeur. Mais j’ai lancé un appel aux bonnes volontés. Que les gens se mettent en groupe. Il y a déjà des idées récurrentes, comme une épicerie coopérative, mais le bâtiment est trop grand. Donc on se dirige plutôt vers plusieurs projets, comme de l’économie circulaire ou des espaces de coworking. Il y a dix pièces à l’étage. Ce ne sont pas les possibilités qui manquent. Il reste toutefois un modèle économique à définir."

Très investi dans les initiatives citoyennes, Étienne Mayeur a visité les lieux. "Le bâtiment est dans un état correct. Il faut l’isoler, réaliser quelques aménagements. Le prix de vente est fixé à 600 000 € et il faut compter environ le même montant pour les travaux. Donc, on tourne autour de 1,2, voire 1,3 million d’euros."

Comment trouver les fonds? Sortir l’argent de la poche des particuliers semble compliqué. "C’est possible. Il faudrait 600 Rebecquois qui mettent 1 000 €, juste pour l’achat. Mais sans aide, du privé ou d’un pouvoir public, ça ne me paraît pas envisageable. C’est pourquoi, un groupe doit se mettre en place. Ce bâtiment est connu pour avoir été la maison Solvay. On pourrait obtenir une aide publique. Les participants au projet devront donc chercher ces financements. Comme pour une maison, on pourrait très bien formuler une offre, sous réserve d’acceptation par la banque. Mais tout dépendra de la concurrence. Je ne sais pas si un promoteur est intéressé. Le bien est partiellement classé, impossible de tout raser au profit d’un bloc d’appartements. D’ailleurs, une des conditions imposées par la Commune, c’est qu’il y ait une mixité entre logements et commerces."

Étienne Mayeur invite donc tous ceux qui souhaitent s’investir dans le projet à se faire connaître à l’adresse e-mail pcamcr@gmail.com. Et il insiste bien: s’il est l’instigateur de ce projet qui reste à définir, il n’assumera que ce rôle-là et laissera ensuite la place aux autres pour mener à bien cet éventuel projet.