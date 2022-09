Daddy K aux Wallo à Rebecq ce vendredi : sécurité renforcée

Ce qui a surpris Violette Mahy, conseillère communale Écolo: "Qui payera pour cette société? La police sera-t-elle présente également? Pourquoi une société de gardiennage? 500 mètres autour du site, c’est important…"

La bourgmestre, Patricia Venturelli (Union), a répondu que "les frais liés à la société de gardiennage sont pris en charge par l’organisateur, ce qui vise à réduire l’intervention policière. Et donc les frais pour la collectivité. Tout ça a été discuté dans une réunion sur la gestion de la sécurité, en présence de la police, du SPF Santé, etc. Le but est de faciliter le travail des différents intervenants. Tout ce qui se passera en dehors du site sera géré par la police, mais le service de gardiennage interviendra sur le site et aux abords". Le timing a aussi été discuté. "L’événement commence à 16h mais des personnes peuvent arriver plus tôt. Idem pour la fin, les gens quitteront le site mais sont toujours sur la voie publique", a ajouté la bourgmestre.