Les deux écoles de Quenast, à Renecq, sur un seul site: quels avantages?

Un marché a été voté ce mardi afin de désigner un architecte pour l’étude et le suivi de la démolition et de la reconstruction d’un bâtiment à l’école de la rue de Saintes. L’idée, c’est en effet de délaisser le site des Tourterelles et de déménager les élèves et enseignants sur l’autre site de Quenast.