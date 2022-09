Le bien – le bâtiment et une partie du parc – a été estimé par un bureau notarial à 600 000 €. Les offres peuvent être formulées à partir de 100 000 €. Un jury attribuera des points à chaque projet et choisira ensuite le dossier le plus intéressant, tant pour les finances communales que pour les citoyens.

La bourgmestre, Patricia Venturelli, a répondu aux questions de l’opposition."Un droit d’emphytéose? Des investissements sont nécessaires pour remettre le bien en état, ce ne serait donc pas intéressant pour les candidats s’ils doivent le rendre dans quelques années."Et la Commune a besoin de cet argent pour financer ses projets,"notamment la rénovation des anciens hospices dont une partie devrait accueillir la bibliothèque".

Une consultation de la population? Elle a déjà eu lieu en 2015 et des éléments ont été intégrés aux réflexions. Notamment le fait de voir le bâtiment être occupé par de l’horeca."Mais on n’exclut pas un projet à vocation sociale, ou autre chose."

Le monument Solvay restera propriété communale et sera restauré."Nous conservons aussi une partie du parc."

À ce jour, seuls des promoteurs immobiliers se sont manifestés

Jusqu’à présent, seuls des promoteurs immobiliers ont manifesté de l’intérêt. Mais la majorité ne veut pas voir le bâtiment être rasé au profit d’un immeuble à appartements. Le schéma de développement communal limite le nombre de logements, entre 26 et 30, par hectare.

"Cela fait des années que le bâtiment est vide et chauffé. On y stocke juste un peu de matériel. On a donc estimé qu’il était temps de passer à l’action, ça nous permettra aussi d’obtenir de l’argent qui ira dans notre budget extraordinaire, donc pour financer d’autres projets." Des garanties seront toutefois demandées aux candidats."On veut éviter un projet fantaisiste, avec le risque de voir le bien à l’abandon dans deux ans. On veut un business plan et un dossier mûrement réfléchi."

Une seule visite par mois, pendant cinq mois

L’offre sera publiée pendant quatre mois, jusqu’au 9 janvier. Cinq visites seront effectuées, une par mois."Pour remettre une offre, les candidats devront posséder une attestation comme quoi ils ont visité le bien."Ils auront ensuite deux mois pour remettre leur offre. Le délai est fixé au 15 mars. Ensemble, le jury se réunira en théorie le 31 mars.

"Ce type de choix n’est pas fait de gaieté de cœur, a commenté Dimitri Legasse, chef de file du groupe Union (majorité).Nous sommes tous convaincus qu’il y a 1 001 choses qui pourraient être réalisées à Rebecq, mais il faut les financer. Il y a eu une consultation il y a sept ans, on a intégré les éléments de cette concertation."

Dimitri Legasse a aussi rappelé le projet avorté de voir les lieux être transformés en logements, sous la direction de l’APIBW, avec un tiers de ces logements vendus sous le prix du marché, afin de faciliter l’accès aux populations précarisées et aux jeunes."Sauf qu’au final, ça aurait coûté de l’argent à la Commune, au lieu d’en rapporter, avec tous les aménagements annexes, comme les voiries."Le dossier, qui date de 2015, n’était déjà plus d’actualité depuis plusieurs années.