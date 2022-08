SÉRIE D’ÉTÉ | Les noms de rue: le docteur Émile Colson fut abattu par les nazis à Blessy (France) en 1940

Un hospice, des moulins

Avant cela, la rue Docteur Émile Colson s’est consécutivement appelée chemin de grande communication n°1, chemin de la Haute Cabbecque (jusqu’en 1858) puis rue Basse, jusqu’en 1945, donc.

Longue de 1200 mètres, cette voirie enjambe la Senne au niveau des moulins, longe la rivière jusqu’à sa jonction avec le chemin du Stoquois, à hauteur de la ferme Duquesne (actuellement Hoorne) d’où remontait l’ancienne route menant vers Enghien (XIXe)."Depuis l’origine du village, la rue Colson fut l’axe principal de circulation, poursuit Wilfred Burie.Il menait vers Enghien et la cour seigneuriale par l’ouest et vers Quenast et la route d’État Bruxelles-Mons par l’est. La présence des moulins et de l’hospice au centre de son tracé fut le vecteur de l’importance qu’il acquit au cours des siècles. Des commerces et des petites entreprises y virent le jour et prospérèrent pendant des dizaines d’années, animant en cela la vie sociale du village. Outre les moulins, on pouvait y voir des commerces en tous genres, des brasseries, etc."

Les traces les plus anciennes de ces moulins remontent au XVe siècle. L’autre curiosité de la rue réside en son hospice."Il a été fondé vers 1302 par Marie de Rethel et dirigé jusqu’en 1978 par des religieuses Augustines. Cette institution, outre le couvent des Sœurs, fut un hôpital et un hospice pour vieillards. Sa réhabilitation en centre administratif a commencé en 2011."

Sur nos photos, on découvre la rue Docteur Colson en 1900, à une époque où elle s’appelait la rue Basse, puis une version de celle-ci de nos jours.

Infos: Cercle d’histoire et de généalogie de Rebecq (Rewisbique) – Tél: 067 63 81 94, rewisbique@gmail.com. Ouvrage à consulter: «Les Chemins de Rebecq», nomenclature historique des 200 rues et voiries de Rebecq, par Wilfred Burie et Gilbert Hautenauve (info: Rewisbique).