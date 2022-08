Rebecq: l’opération Été solidaire «redore l’image des jeunes»

"C’est rare de trouver un boulot pour des jeunes de 15 ans. C’est une manière d’apprendre à se lever à l’heure pour arriver à temps, à respecter les consignes en matière de sécurité ou d’hygiène, car on y fait très attention avec le Covid. On n’a d’ailleurs pas cessé d’organiser cette opération depuis le début de la crise sanitaire", explique Benjamin Hocquet, chef de projet au PCS.

Peinture, pétanque, sentier

La première tâche, ça a été de peindre le nom des écoles communales, afin d’y apporter un peu de couleur et de chaleur."Ce mardi, nous commençons à réaliser un terrain de pétanque dans un quartier. Au préalable, nous avons eu une réunion avec les riverains. Et on leur a annoncé que c’étaient les jeunes qui s’en chargeraient."

D’autres travaux d’intérêt général seront réalisés durant la semaine."Comme la réhabilitation d’un sentier qui relie la plaine de jeux dans le centre de Rebecq à un village. Ce sentier fera à l’avenir 2 mètres de large, ce qui permettra d’y circuler plus facilement. On s’attaquera aussi aux modules de jeu, afin de protéger tout ce qui est en bois et de remettre une couche de peinture si nécessaire, d’enlever les mauvaises herbes."

Sensibiliser

Ces travaux s’inscrivent aussi dans une logique de sensibilisation."Quand ils remplacent une poubelle qui a été incendiée, ils se rendent compte à quel point c’est débile, car elle se trouve dans un espace réservé aux jeunes. Ils voient aussi que le site risque d’être dégueulasse sans cette poubelle et finalement, ils font un peu les gendarmes autour d’eux lorsqu’ils assistent à des incivilités", ajoute Benjamin Hocquet.

Le responsable du PCS publie aussi régulièrement des clichés des tâches accomplies par les participants de l’opération Été solidaire."Car cela renforce l’image que les gens ont des jeunes. Ils sont sympas, bossent pour la collectivité et la qualité de leurs villages. C’est une belle opportunité pour redorer l’image des jeunes."

Des jeunes qui se sont bousculés pour être sélectionnés."On avait dix places et au moins vingt candidats. On a pris ceux qui nous avaient contactés en premier, en veillant aussi à retenir un public précarisé, car ça fait partie des conditions de l’appel à projets. Ce qui leur permet de gagner un peu d’argent, en plus de l’expérience humaine et professionnelle."