Rebecq: le corps sans vie de Frédéric Gonzalez Moradiellos a été retrouvé à Bierghes

Frédéric Gonzalez Moradiellos était porté disparu depuis le mardi 5 juillet, après avoir déposé ses enfants à un stage à 8h du matin.

Ce lundi soir, son papa, Antonio, avait encore publié un appel sur Facebook relayé plus de 8000 fois quelques heures plus tard:"Fred, mon fils, quatre semaines que tu es parti. Je me pose tellement de questions et je suis sans réponse. Je lis et relis ton dernier SMS: “Papa je t’aime”. Tu nous manques tellement, maman, papa, tes frères, tes enfants…On t’a recherché mais on ne t’a pas trouvé. Mais où te caches-tu? Si tu pouvais juste nous faire un petit signe, “Papa je vais bien” ou “Votre fils va bien” ou un petit mot, une lettre, un SMS… Depuis ce 5 juillet, nos vies se sont arrêtées, mais sache qu’on t’attend à la maison jour et nuit. Je t’aime. Tu me manques, Fred. Ma vie n’est rien sans toi", concluait le papa.

Frédéric Gonzalez Moradiellos était père de trois enfants âgés de 11, 6 et 4 ans. Selon son père, il souffrait d’une dépression à la suite d’une deuxième séparation."Mais il n’a pas laissé de message, pour dire qu’il n’était pas bien", nous précisait mardi matin Antonio Gonzalez Moradiellos, quelques heures avant d’apprendre la terrible nouvelle.