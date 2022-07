Un Brabançon s’attaque à la clé Imperiali

Il a poussé les recherches un peu plus loin et s’est aperçu que Rebecq n’est évidemment pas une exception. "À Wavre, la liste LB a 16 sièges sur 31 avec 32,8% des suffrages. À Spa, le MR a 11 sièges sur 21 avec 33 %. Grâce-Hollogne et Seraing, idem." On pourrait penser qu’à Rebecq, avec 43%, le groupe Union à Rebecq aurait dû former une alliance pour gouverner. Mais ce n’est pas le cas…

Depuis les élections 2018, le conseil communal de Rebecq est composé comme suit: 12 sièges pour Union (majorité absolue), 5 sièges pour Objectif Citoyens, 3 pour Écolo et 1 pour Ensemble Créons l’Avenir. C’est le résultat de l’application de la clé Imperiali, qui répartit les mandats… mais pas de manière proportionnelle. " En proportion exacte, sans la clé Imperiali, les chiffres auraient donné: 9 sièges pour Union, 4 pour Objectif Citoyens, 3 pour Écolo et 2 pour Ensemble Créons l’Avenir. Avec les votes blancs, nuls et les non votants, trois sièges ne seraient pas attribués. Ce qui représenterait une économie pour la commune."

Pétition publiée en septembre?

Avec ce système, qui par le passé a empêché les petites listes d’extrême droite de faire leur apparition, les listes ayant obtenu plus de voix sont avantagées, comme le prouve le calcul pour Rebecq. Le constat n’est pas neuf."Mais je pense que ça améliorerait les choses. Lorsque deux listes se partagent le pouvoir, elles se stimulent mutuellement. La communication est également meilleure. Ce sont des idées et des tendances différentes qui doivent aboutir à des compromis."

Le Rebecquois a introduit une demande de pétition auprès du gouvernement wallon pour supprimer la clé Imperali. Pour ce faire, il doit d’abord recevoir le feu vert, pour le 15 septembre au plus tard, et la pétition sera ensuite publiée sur le site. " Pour qu’elle soit prise en compte, il faut 1 000 signatures. Je ne pense pas les atteindre. La pétition concernant la publication des PV des collèges communaux n’avait enregistré que 96 signatures."

Il n’empêche que le cdH avait interpellé le gouvernement wallon à ce propos, avant même la clôture de la pétition.Avec son initiative, Dominique Parein espère provoquer un débat au Parlement wallon"qui a le pouvoir de supprimer la clé Imperiali. Cc’est donc là que la discussion doit avoir lieu".