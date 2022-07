Le Covid s’est invité à la Résidence d’Arenberg, en plus de la canicule

"Il y a d’ailleurs un cluster en ce moment dans la maison de repos de Rebecq, mais il est maîtrisé. " Difficilement cependant vu la chaleur extrême de ces derniers jours. "Un courrier a été envoyé par l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ) aux maisons de repos pour signaler l’interdiction d’utiliser des brumisateurs et ventilateurs dans les salles collectives. C’est le cas dans la résidence d’Arenberg." La raison? "Cela risque de propager le virus dans la salle commune."

Dimitri Legasse (PS) a, dès lors, demandé à la ministre si des mesures complémentaires pouvaient être prises pour les résidents, en cas de fortes chaleurs, "De même pour les maisons d’accueil de personnes handicapées."

Le personnel aux aguêts

De son côté, le président du CPAS de Rebecq, responsable de la résidence, confirme les propos du député socialiste. "En effet, nous avons eu un foyer de Covid à maîtriser et les ventilateurs ne sont pas autorisés dans les salles collectives. Mais le personnel porte une attention particulière à bien hydrater les résidents, qui possèdent tous un ventilateur dans leur chambre", précise Marino Marchetti.

Plus de mesures canicule

La ministre Christie Morreale a expliqué que le plan canicule est réévalué et adapté chaque année. Il démarre le 15 mai et prend fin le 15 septembre. "Des mesures spécifiques? On prend la température corporelle des résidents, on les hydrate davantage, toutes les actions sont reprises sur le site de l’AViQ." On retrouve en effet la prise de la tension, les médicaments à éviter ou une attention particulière sur les signes suspects, comme une grande faiblesse, des difficultés à se déplacer ou à respirer, etc. Le document a été envoyé aux médecins coordinateurs des maisons de repos.

"L’objectif, c’est de gérer les risques de manière plus automatique. On est passé d’une phase classique à une phase d’avertissement ces derniers jours. Et une alerte pourrait être déclenchée si la chaleur extrême devait se prolonger durant plusieurs jours encore" , a ajouté Christie Morreale.