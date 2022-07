Une battue à Rebecq pour retrouver Frédéric Gonzalez Moradiellos, sans résultat

Frédéric Gonzalez Moradiellos a quitté, mardi matin vers 10h, son domicile situé le long de la rue du Petit-Bruxelles, à Rebecq. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Affecté à Ixelles, le policier âgé de 35 ans est membre du personnel de la zone de Bruxelles-Capitale. Il avait tout récemment déménagé dans le Brabant wallon et gardait donc de nombreuses attaches bruxelloises.

De source policière, on ne cache pas son inquiétude. "Plus le temps passe, moins de chance on a de le retrouver" , considère-t-on, après avoir constaté que les recherches lancées rapidement et menées notamment à l’aide d’un drone et d’un hélicoptère de la police fédérale étaient sans succès.

Dès mercredi, une quarantaine d’agents de la Protection civile et une vingtaine de policiers entreprirent de fouiller le bois situé aux environs du cimetière de Rebecq, ce village brabançon où le policier, qui est âgé de 35 ans, avait récemment emménagé avec sa femme et leur enfant. En vain.

La batterie de caméras installées dans les principales rues de la commune et le long des voiries provinciales et nationales qui y mènent a été l’objet d’une inspection serrée dans l’espoir de découvrir un ou plusieurs passages de la voiture du policier disparu. Le visionnage des images n’a donné aucun résultat.

Ce dimanche en fin de matinée, une battue décidée par des amis et collègues de Frédéric Gonzalez Moradiellos a rassemblé près du cimetière environ cent cinquante bénévoles qui sont partis à sa recherche. A ce propos, il nous est revenu que, dès l’annonce de sa disparition, plusieurs collègues bruxellois pourtant en congé avaient participé aux recherches, tant ils l’apprécient et tant ils étaient troublés par cette annonce.