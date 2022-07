Rebecq : Un certificat médical corrigé… au Tipp-Ex

Cela permet de remettre un pied dans le monde du travail tout en bénéficiant d’un certain encadrement, et aussi d’ouvrir pour le bénéficiaire le droit à des allocations de chômage une fois ce contrat de travail arrivé à son terme. En clair, si ce n’est pas souvent le job du siècle, ces "articles 60" sont prévus pour aider une partie de la population à sortir d’une période difficile.

À condition de saisir cette perche tendue par le CPAS. Mais visiblement, Ophélie n’était pas trop dans cet état d’esprit, en décembre 2019 et en janvier 2020. Sur cette période, elle a remis à son employeur cinq certificats médicaux pour couvrir ses absences au boulot. Toutefois ces documents ont intrigué ceux qui les ont examinés.

Sur l’un d’eux, des inscriptions avaient carrément été corrigées au Tipp-Ex. La signature du médecin faisait également penser à une imitation grossière. Et pour couronner le tout, il y avait dans les quelques mots griffonnés sur ces certificats des fautes d’orthographe qu’un professionnel n’est pas censé commettre en utilisant le vocabulaire de son métier.

Des contacts ont été pris avec le médecin en question et celui-ci a confirmé les craintes des responsables: il a expliqué n’avoir jamais rempli ces cinq certificats.

Convoquée par le CPAS rebecquois pour s’expliquer, Ophélie a nié avoir commis des faux, en dépit des évidences.

La police a été avertie et devant les agents en revanche, elle est passée aux aveux. Depuis, elle a déménagé à Carnières (Hainaut) et la justice s’est intéressée à l’affaire: c’est pour faux et usage de faux que la suspecte a été récemment citée devant le tribunal correctionnel.

Un an avec sursis

Mais elle n’est pas venue s’expliquer à Nivelles, et le dossier a été pris par défaut à son encontre. Le tribunal vient de trancher: la prévenue écope d’un an d’emprisonnement. Un sursis simple, qui courra durant cinq ans, lui est cependant accordé pour la totalité de cette peine.