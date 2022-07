Des individus malintentionnés ont incendié la structure multisports de l’ancienne gare de Rebecq : « C’est regrettable »

Un lieu public et gratuit, où se mélangent les enfants, adolescents, adultes et seniors. Le hic, ce sont les incivilités presque chroniques qui s’y déroulent.

"Ce week-end, des individus malintentionnés ont incendié la structure multisports de la plaine située à l’ancienne gare de Rebecq. À part de gros dégâts matériels, aucun blessé n’est à signaler" , a averti la commune sur sa page Facebook.

Ce n’est malheureusement pas une surprise pour les autorités, conscientes du problème.

"Une plainte a été déposée auprès des services de police, car nous espérons identifier les auteurs. Une déclaration a aussi été introduite auprès de notre compagnie d’assurances, ajoute la bourgmestre Patricia Venturelli. Plusieurs tentatives d’incendie de poubelles ont été observées dernièrement, j’avais donc demandé à la police de renforcer les contrôles à cet endroit. On va également essayer de mener un travail de prévention avec le Plan de Cohésion Sociale."

Une caméra surveillera également le site de l’ancienne gare. "Elle est en cours d’installation et sera très bientôt opérationnelle", annonce la bourgmestre.

Incivilités regrettables

Dommage évidemment de devoir en arriver là.

"C’est regrettable, au début des vacances scolaires, qui plus est. L’espace multisports est encore utilisable, mais de manière un peu réduite. Il y a pas mal de familles qui fréquentent la plaine de jeux juste à côté, avec le boulodrome également. L’idée était d’avoir un lieu de rassemblement intergénérationnel et aussi d’assurer un certain contrôle social. Mais les faits se sont sûrement déroulés pendant la nuit."

Deux ou trois incivilités ont également été observées dans la grande plaine de jeux, inaugurée il y a un an, mais de manière générale le site rencontre son succès.

« C’est un endroit où les gens passent du bon temps, un lieu très apprécié. Ces incivilités sont d’autant plus regrettables. »