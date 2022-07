Rebecq: «Il faut envisager l’alternative à la drève Léon Jacques»

Selon la Rebecquoise, toutes ces questions influencent la qualité de vie dans la commune.

Ce qui préoccupe évidemment tout le monde, c’est le dernier point évoqué: que va-t-il se passer avec la drève Léon Jacques? "La Commune avait décidé de ne pas attendre la mise en place du programme communal de développement rural pour créer un groupe d’experts chargé de chercher des alternatives à la drève. On peut s’interroger sur l’état d’avancement de ce groupe de travail. Et si Sagrex ne prévoit pas d’alternative? Il sera indispensable d’avoir des outils dissuasifs pour éviter que Rebecq ne devienne une voie de transit."

Après avoir expliqué que les contraintes liées au bâti empêchent les voiries d’être élargies, qu’un travail est en cours avec la Province pour réaliser un cheminement cyclable entre Rebecq et Quenast et que des discussions sont en cours pour un renforcement de l’offre de bus, la bourgmestre, Patricia Venturelli, a fait le point sur la drève Léon Jacques, que l’exploitant des carrières de Quenast souhaite supprimer afin d’étendre sa zone d’extraction. "La CLDR avait constitué un groupe d’experts pour étudier les alternatives à la drève. Le refus de permis de Sagrex a toutefois mis fin à cette initiative. S’il n’y a pas d’alternative suggérée lors de la demande de permis, nous devrons réfléchir à des solutions et analyser les possibilités."

«C’est assez inquiétant que la Commune s’en tienne aux conclusions d’un expert payé par Sagrex»

Actuellement, 8000 véhicules empruntent quotidiennement la drève Léon Jacques. En cas de suppression, ils se retrouveraient dans des rues inadaptées.

"La réponse concernant le dossier Sagrex m’inquiète , a commenté la citoyenne. Nous allons attendre l’étude d’incidences pour nous attaquer au problème... Des choses peuvent déjà être demandées ou réfléchies, sans attendre, afin d’envisager dès à présent des alternatives. Peut-être serait-il temps de faire appel à un bureau d’études ou à un expert en mobilité, aux frais de l’exploitant. C’est assez inquiétant que la Commune s’en tienne aux conclusions d’un expert payé par Sagrex, plutôt que de prendre les devants et anticiper ces sujets… comme la majorité s’y était engagée."

Le règlement interdisant au collège de répliquer une seconde fois aux propos de la citoyenne, les demandes sont restées sans réponse. Durant la séance publique, en tout cas.