Rebecq: avec Monghidoro, c’est plus qu’un jumelage

"En 1946, après la guerre, les carrières ont fait venir beaucoup d’ouvriers italiens. De Monghidoro, ce sont 33 jeunes qui ont rallié Rebecq. Ils ont fait leur vie ici et un vrai lien s’est créé entre deux communautés" , explique Sarah Berti. Son père, Ivo Berti, né dans le village situé à 40 kilomètres au sud de Bologne avant de devenir plus tard directeur des carrières de Quenast, avait fondé de manière informelle le jumelage.

"Il faisait partie de la deuxième génération d’immigrés italiens, tout comme le père de la bourgmestre, Patricia Venturelli, et le père du président du CPAS, Marino Marchetti. Ils ont eu envie de renouer des liens avec leur lieu de naissance. D’un côté, les Italiens ont découvert les difficultés de l’exil, du travail, de l’immigration. De l’autre, les Rebecquois, eux, étaient fiers de leur montrer leur parcours. Cet échange a pris de l’ampleur. Ils étaient dix ou quinze au début, puis ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont participé. Maintenant, tous les deux ans, des Rebecquois se rendent à Monghidoro et vice-versa."

Un groupe de danse folklorique fera d’ailleurs le voyage depuis la Botte pour présenter un spectacle ce lundi à la résidence d’Arenberg (15h), afin de permettre aux seniors de participer aux festivités. "D’autant plus que certains résidents sont des immigrés italiens et ont participé aux premiers échanges."

«La vie était trop dure en Belgique»

Ce week-end, les deux communautés se souviendront des bons moments, mais aussi des moins bons. L’immigration n’a pas été une chose facile. "De la première génération, 70% des Italiens sont retournés, car la vie était trop dure en Belgique , rappelle l’écrivaine. C’était un véritable déchirement pour eux, avec une étiquette d’étrangers à porter. Mon papa et les autres membres de la deuxième génération, ils ont presque renié leurs racines italiennes, parce qu’ils devaient devenir belges et construire leur vie. C’était un peu tabou d’être italiens. Ils ont dû faire face au racisme également. Pour la troisième génération dont je fais partie, c’est devenu une fierté et une richesse. On a cette double identité, cette double culture."

Une troisième génération encore très présente à Rebecq et dans l’Ouest du Brabant wallon. "Dans notre commune, 30% de la population est d’origine italienne. C’est énorme. Et on revendique cette appartenance, c’est un plus , insiste Sarah Berti. Je pense que cette troisième génération est en train de réconcilier tout le monde."

Et cela passe par exemple par l’exposition "Donne Migranti" qui s’est ouverte ce vendredi, la présentation de l’ouvrage Lettere dalla Merica et les photographies "Des pierres et des hommes, petite rétrospective des Carrières", de Guerino Vecchione, au Grand Moulin d’Arenberg.