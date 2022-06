Rebecq: les voitures sont désormais interdites au chemin Saint-Hubert

"Le collège communal propose de réserver la circulation uniquement aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs. En effet, cette voirie est en mauvais état et ne compte que quelques habitations à une extrémité. Le choix de ne pas fermer complètement cette voirie à la circulation a été motivé par le fait que certains champs ne sont accessibles que via celle-ci et dans certains cas, elle sert d’itinéraire de déviation."