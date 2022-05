Rebecq: un beau subside en perspective pour réaménager la place de Wisbecq

Un croquis accompagnait les données techniques transmises aux conseillers, avant la séance. "Quelle est la marge de manœuvre si le projet était accepté? a demandé Violette Mahy (Écolo, opposition). Le point sera-t-il discuté avec les riverains, à travers une consultation?" La conseillère aurait aimé une végétalisation plus importante que sur le dessin, avec un espace pour le marché, à l’abri.

"Il s’agit d’une fiche pour la demande de subside , a répondu Patricia Venturelli (Union), la bourgmestre. Un auteur de projet sera désigné et travaillera dessus. Il présentera un avant-projet, en prenant en compte une série de contraintes techniques. Sur cette base, il y aura une rencontre avec les habitants et les remarques seront intégrées dans le dossier. Pour l’instant, on se contente d’une estimation du budget pour compléter la fiche. Le but est de rester dans l’esprit du projet, mais il y aura une réflexion, notamment au sein des commissions."

La commission locale de développement rural n’avait pas encore abordé ce sujet au niveau du fond. Le fait qu’il soit présenté dans un autre cadre ne change donc pas grand-chose. "La CLDR n’avait pas réalisé d’esquisse, mais avait juste commencé une fiche. Et au niveau du financement, l’opération de développement rural vient compléter les autres sources de financement. Il n’y a donc aucun problème à les combiner" , a conclu Dimitri Legasse.

Le point a été voté à l’unanimité.