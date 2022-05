Le Rallye de Haute Senne encore contesté

La compétence d’autoriser ou non la compétition sur le territoire appartient à la bourgmestre Patricia Venturelli et non au Collège communal. "J’ai émis un avis favorable, en me basant notamment sur l’avis de la commission sécurité. Il n’y a pas d’intervention financière de la commune de Rebecq, nous apportons simplement une aide logistique: 25 barrières Nadar sont mises à disposition et sécurisons le pont de Cabecq."

Les organisateurs, basés à Braine-le-Comte (Hainaut), n’ont cependant pas reçu l’autorisation d’utiliser le logo de la commune de Rebecq. Ils l’ont fait car les autres communes formulent expressément la demande. "Nous avons donc demandé à ce qu’il soit retiré des affiches digitales, mais les affiches physiques sont déjà imprimées" , a ajouté Patricia Venturelli.

Jean-Lou Wouters, l’échevin des Sports, a ensuite cité un professeur de l’UCLouvain qui donnait des arguments pour et contre l’organisation d’un tel événement, dans un article de l’Avenir de 2019. Le titre: "Avant de bannir les rallyes, il y a d’autres activités à éviter" , faisant référence à l’utilisation quotidienne des voitures.

«Un sport d’un autre âge»

Une réponse qui n’a pas vraiment convaincu Léon Jadin, qui qualifie ce rallye de "sport d’un autre âge" .

Étienne Mayeur, citoyen engagé de Rebecq qui assiste à toutes les séances du conseil, a adressé un courrier aux autorités. "Je suis persuadé que de tels événements ne sont plus adaptés à notre époque et relèvent d’une conception démodée des valeurs sur lesquelles doit s’appuyer le rayonnement de nos villages. Que tous les Rebecquois et à tout le moins ses instances dirigeantes fassent preuve de modernité en mettant dans leurs priorités la préservation de la planète."

Le Rebecquois estime qu’il n’y a aucun avantage pour la commune d’accepter ce passage, soulignant aussi les effets sur la biodiversité, avec tous ces bolides. Il regrette également le manque de concertation avec la population et n’entend pas en rester là. "Le cas échéant, je suis résolu, individuellement ou collectivement, à faire entendre haut et fort et de manière non violente, mon opposition au passage de ce rallye sur nos belles terres rebecquoises."