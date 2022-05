L’extinction de l’éclairage public confirmée à Rebecq: 18.000 € d’économie

L’extinction est prévue de minuit à 5h du matin, sauf le samedi et le dimanche, sur tout le territoire. Les luminaires ne seront pas rallumés du 1er mai au 31 juillet, la lumière naturelle devrait suffire à éclairer les voiries.

Quatre points stratégiques, décidés par le collège communal, ne sont pas concernés par la mesure: le carrefour entre la chaussée du Maieur Habils et la route de Quenast; le rond-point des rues Zaman, Urban et la drève Léon Jacques; le carrefour des chemins de Braine et Millecamps; et le carrefour de la rue de Rebecq et de la route Industrielle.

Économie financière, économie d’énergie

Cette mesure devrait permettre à Rebecq d’économiser 18000€ par an jusqu’en 2030, puis 6700€ par la suite, quand tout l’éclairage public aura été remplacé par du LED. Et au niveau énergétique, ça représente une consommation de 58000 kwh en moins, lorsque tout le parc sera passé au LED.

Du côté des trois élus écologistes, on approuve la mesure mais pourquoi exclure les samedis et dimanches? "Parce que ce sont des soirées où les gens ont davantage d’activités nocturnes que durant la semaine" , a répliqué Patricia Venturelli, la bourgmestre.

Philippe Hauters et le groupe Objectif Citoyens ont formulé davantage de remarques. Ils craignent que la sécurité n’ait pas été suffisamment prise en compte au moment d’exclure certains carrefours ou voiries potentiellement dangereuses. "C’est un projet minimaliste, trop peu à l’écoute des citoyens. Votre sélection des portions exclues du projet est-elle seulement guidée par le choix de réduire au maximum les coûts d’éclairage ou avez-vous pris en compte la sécurité de nos concitoyens? On regrette également l’absence d’une consultation citoyenne."

Jean-Paul Denimal (Union), l’échevin de l’Environnement, a apporté un élément de réponse. "Si on peut faire gagner un peu d’argent à la Commune, pourquoi pas? Mais le but premier est d’éviter de gaspiller de l’énergie et d’agir en faveur de la planète. Nous avons déjà abordé ce sujet il y a dix ans, il faut arrêter de discuter. Il faut avancer maintenant."

Pour Dimitri Legasse, le président du groupe Union, "les statistiques démontrent qu’il n’y a pas davantage d’accidents sans éclairage. C’est même presque l’inverse. Et il n’y a pas non plus davantage de cambriolages observés. Donc l’argument de la sécurité ne s’applique pas."

Pas encore de date pour le début de l’extinction

Enfin, une consultation des citoyens sera organisée. "En 2012, nous avions demandé l’avis aux habitants de Rognon, où l’expérience avait été réalisée pendant une année. Deux tiers des réponses étaient positives. Ici, l’évaluation sera effectuée au moins une année après l’extinction de l’éclairage. Pour prendre en compte les quatre saisons. Et nous consulterons l’ensemble de la population, pour savoir si elle est favorable ou non à la mesure, et s’il faut adapter l’extinction ou non."

Impossible à ce stade d’annoncer une date de début de l’extinction. Sans doute vers la fin de l’été, aux alentours de la rentrée scolaire.