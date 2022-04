Au mois de mars, la conseillère Écolo Violette Mahy avait demandé si Atri BV était bien une société de droit public et le directeur général avait apporté une réponse rapide, sur base d’une expérience vécue dans la Province de Hainaut. Sauf qu’après vérification, il s’avère que ce n’est pas le cas.

"Nous tenons à remercier Madame Mahy d’avoir attiré l’attention du directeur général sur ce point , a commenté cette semaine Dimitri Legasse, président du conseil communal. Si en Hainaut la société a pu bénéficier d’une reconnaissance de droit public, ce n’est pas le cas en Brabant wallon, d’après la lecture de la fonctionnaire déléguée." Rebecq a consulté également la Région wallonne et l’Union des Villes et Communes qui, toutes les deux, "ont préconisé une interprétation plus restrictive" .

12 points en moins

De quoi remettre en cause la vente à Atri BV? Non. "Quoi qu’il en soit, la société était la seule candidate, a poursuivi Dimitri Legasse. Nous avons revu le dossier. Et malgré ça, le seuil des 60% est respecté pour acquérir le bien."

Concrètement, la société Atri BV a perdu 12points liés aux critères d’attribution, il lui en reste donc 54 sur 90, soit tout juste 60%.

Sauf que le site du vélodrome est repris comme zone d’extraction, zone verte et zone communautaire. La parcelle doit permettre d’apporter quelque chose à la population. "C’est une société privée, c’est compatible avec l’exploitation de la zone. Et son activité est bien d’utilité publique" , a souligné la bourgmestre, Patricia Venturelli.

Lors du vote, chacun a campé sur sa position. Écolo a voté contre la confirmation de la vente, tout comme Sylviane Mazy (Ensemble Créons l’Avenir), qui a critiqué le prix de 422000€, jugé trop bas. "Il s’agit d’un terrain à bâtir, mais pas pour du logement , a rappelé Dimitri Legasse, pour justifier le prix de vente. En outre, le montant a été majoré par rapport à l’estimation du notaire."