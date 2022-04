Rebecq: un pas de plus vers la création de l’assemblée citoyenne

Violette Mahy (Écolo, opposition) a souligné les manquements dans ce ROI: "Le mot “président” revient à vingt reprises, mais on ne donne pas la manière de le désigner. J’ai appris que la bourgmestre avait délégué ce rôle à Dimitri Legasse, avant même l’installation de l’assemblée. Pourquoi la présidence ne serait-elle pas assurée par un citoyen? Par ailleurs, on ne dit rien de la durée du mandat ou de comment remplacer un membre démissionnaire". De son côté, Philippe Hauters (Objectif Citoyens, opposition) a déploré l’absence d’une possibilité pour le citoyen de convoquer une séance, avec l’approbation d’un tiers de l’assemblée, comme c’est le cas au conseil communal.

Pour Violette Mahy, tous ces éléments devraient mener à un report du point.

Réplique de Dimitri Legasse (Union), président du conseil communal: "Certes, ça fait déjà deux ans qu’on a voté l’approbation du projet, on n’est peut-être plus à un mois d’attente supplémentaire, mais ce serait bien d’avancer… Le texte présenté n’a pas été pensé par le collège et s’inspire largement de projets menés dans d’autres Communes. Et si aucun débat n’a pu être organisé jusqu’à présent, c’est à cause de la crise sanitaire et du manque de réponses favorables de la part des citoyens. S i vous voulez que cette assemblée citoyenne se mette en place, votez ce ROI avec ses imperfections. Nous inviterons les membres de l’assemblée à le retravailler et à proposer des modifications" .

"On veut évidemment que cette assemblée voie le jour, mais pas n’importe comment. On espère bien que son premier ouvrage sera d’améliorer ce ROI" , a enfin ajouté Violette Mahy, avant de voter non avec les deux autres conseillers Écolo, alors que le reste du conseil s’est exprimé favorablement.

Pour rappel, cette assemblée aura pour mission de donner des avis sur des sujets décidés par le collège communal.