Rebecq fait un don de 5000€ en faveur de l’Ukraine

Impossible a répondu Patricia Venturelli, bourgmestre: "On voulait faire un geste et on verra en fonction de la modification budgétaire, car finalement il y a trois index et non deux, cette année. Nous sommes aussi impactés par la crise énergétique, nous devons être prudents. Si on peut faire davantage, on le fera, mais la proposition est de 5000€".

Quant à la proposition d’Écolo, "c’est vrai, ce procédé existe dans certaines communes, mais Rebecq ne peut pas se le permettre , a ajouté Patricia Venturelli. On offre déjà un soutien à certaines associations actives dans l’aide à la population, avec des subsides annuels. Mais nos finances sont limitées. On préfère examiner au cas par cas, selon les moyens disponibles, que prévoir un montant de manière systématique".

Dimitri Legasse, président du conseil, a profité de l’occasion pour présenter un autre point à l’ordre du jour de ce conseil communal: "Nous proposons de prendre en charge le coût administratif des frais liés au titre de séjour" , soit 27,20€ pour les plus de 12 ans. Objectif Citoyens a demandé "si, par équité sociale, il ne serait pas mieux d’étendre cette mesure à l’ensemble des demandeurs d’asile" . "C’est déjà le cas , a précisé Marino Marchetti, président du CPAS. Mais le montant est pris en charge par le CPAS, non par la Commune."

Les deux points ont été adoptés.

La bourgmestre a ajouté que "nous n’excluons pas la possibilité d’organiser une collecte de vivres à amener à la frontière ukrainienne, selon les contacts que nous aurons avec l’ambassade".