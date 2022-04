Rebecq: la proposition de création d’une commission climat recalée

Écolo proposait que seuls les membres du conseil communal ne siégeant pas au collège puissent faire partie de cette commission, que les élus absents puissent être remplacés par une personne de leur choix, et que chaque formation représentée au conseil dispose du même nombre de membres.

Trois éléments impossibles à rencontrer, selon les prescrits légaux, affirme Dimitri Legasse: "Vous confondez commission du conseil communal et commission consultative. Or, les prescrits ne sont pas les mêmes. Exclure les membres du collège, ça va à l’encontre de la loi. Un conseiller équivaut à un autre, peu importe qu’il soit échevin ou pas. De plus, il faudrait prévoir un suppléant de manière anticipative, ce n’est pas possible de se faire remplacer par une personne de son choix. Et il y a une proportionnelle intégrale à respecter, en ce qui concerne la répartition des élus. Bref, cette proposition ne peut rencontrer notre adhésion car elle ne respecte pas les prescrits légaux" .

Léon Jadin, le conseiller Écolo qui présentait cette proposition, s’est expliqué, mais sans convaincre. Sur le fond, il a énoncé sept objectifs: "Réaliser un bilan carbone; un inventaire des productions locales d’énergies durables; un état des lieux des techniques disponibles pour améliorer le bilan carbone; une évaluation des progrès réalisés dans la commune en matière d’isolation du bâti depuis 2000; une analyse de la biodiversité dans la commune; une étude des conséquences de l’usage des combustibles et carburants fossiles sur la santé des Rebecquois. Et mener une réflexion sur les voies et moyens nécessaires pour améliorer chacun des six points précédents".

L’action de ce groupe de travail aurait eu une durée limitée à un an, selon la proposition de l’élu.

Sauf que celle-ci ne sera pas concrétisée. "Ce sont des compétences du conseil communal et du collège communal , a réagi la bourgmestre, Patricia Venturelli. Mais soyez rassuré, des choses sont faites en faveur du climat comme l’isolation des bâtiments publics, l’acquisition de véhicules électriques, l’installation de bornes électriques. Et d’autres projets iront dans ce sens."

Pour Léon Jadin, cette commission n’aurait pas eu pour mission de mener des actions concrètes mais de formuler des suggestions.

"Mais le bilan carbone de la commune, ce ne sont pas les cinq, six ou sept membres de la commission qui vont le réaliser , a ajouté Dimitri Legasse. Ils vont faire appel à un auteur de projet, un bureau d’étude ou un groupe universitaire. Idem pour l’inventaire des productions d’énergie durable. Comment savoir si un citoyen possède une pompe à chaleur, des panneaux photovoltaïques ou un puits canadien? Idem pour l’évaluation des techniques pour l’isolation du bâti…"

Léon Jadin a finalement décidé de retirer le point et de revenir avec une proposition mieux adaptée lors du prochain conseil communal.