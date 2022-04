Une gerbe en Nouvelle-Zélande pour saluer le travail de mémoire accompli à Rebecq

"Des Néo-Zélandais se sont rendus sur le site internet de “The Belgians remember them” et ont retrouvé des traces de leurs compatriotes, des aviateurs de la Royal Air Force tombés en Belgique, explique Wilfred Burie. Le geste qui sera posé dimanche est une façon pour eux de nous remercier pour le travail de mémoire accompli par notre association. Cela montre que nos recherches ont un impact sur les descendants et compatriotes des 104 Néo-Zélandais morts en Belgique. La journée “Dawn Parade and Service of remembrance” est extrêmement importante en Nouvelle-Zélande . Ce jour-là, tout s’arrête et des cérémonies sont organisées dans tout le pays."

De son côté, Wilfred Burie déposera une gerbe ce dimanche, au pied du mémorial de Rebecq. Cette cérémonie se déroulera dans l’intimité vu les travaux en cours sur le site.

Pas de représentants de la Russie à la cérémonie du 18 mai

Une autre cérémonie suivra le 18mai avec un hommage rendu aux aviateurs de la Royal Air Force et des forces aériennes du Commonwealth tombés en Belgique. Cet hommage sera rendu en présence d’un représentant du Palais royal. Il n’y aura par contre pas de délégation russe, contrairement aux éditions précédentes, vu le conflit en cours en Ukraine. "D’habitude, nous les invitons aussi car nous commémorons également la mémoire des résistants qui ont aidé les survivants des crashs aériens, et parmi ces résistants figuraient des Soviétiques. Dans la situation actuelle, ne fût-ce que par prudence, et pour ne pas créer d’amalgame, les Russes ne seront pas présents et l’on ne hissera pas le drapeau de la Russie."