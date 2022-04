Rebecq: 1,5 million d’euros pour la rue du Radoux, à Bierghes? Impayable, estime la Commune

La voirie en question se trouve à Bierghes, à quelques mètres seulement de la limite avec la Région flamande. Et son état est jugé très insatisfaisant par les riverains. "Le problème, ce sont les dalles en béton. Lorsque les camions passent, elles se soulèvent et provoquent des vibrations au niveau des maisons. Des fissures ont déjà été observées. Les pistes cyclables sont aussi vieillottes, elles sont même difficilement praticables à pied. On s’est déjà plaint à plusieurs reprises, mais on ne voit rien venir."

Une réponse officielle sera prochainement envoyée aux habitants, de la part des autorités communales. Patricia Venturelli (Union), la bourgmestre, fait déjà le point sur la situation. "Dire qu’on ne fait rien est faux. Ces citoyens voudraient que tout le tronçon soit refait, mais ce n’est malheureusement pas réaliste. Pour tout remettre en état sur un kilomètre de long, il faut un budget d’environ 1,5 million d’euros. C’est tout simplement impayable."

«Nous allons quand même réaliser une endoscopie»

Du coup, les aménagements sont réalisés au compte-gouttes. "Des réfections de portions de voirie sont faites, on remplace ce qui est en mauvais état , poursuit la bourgmestre. On a prévu 75 mètres carrés à refaire cette année. Avec les belles journées qui arrivent, on va pouvoir aménager un rond-point également pour réduire le trafic. Des panneaux de sens de priorité sont commandés. Pour les pistes cyclables, une réfection sera aussi entreprise, sur une partie, dans le cadre du permis d’urbanisme qui a été délivré dans la rue."

Les riverains ont aussi déploré des problèmes au niveau des égouts. "On n’a pas connaissance des problèmes à ce niveau, d’autant plus qu’ils sont relativement neufs , ajoute Patricia Venturelli. Nous allons quand même réaliser une endoscopie pour analyser la situation."

Il n’y aura donc pas de travaux de grande envergure, comme demandé par les habitants de la rue du Radoux, faute de budget. Mais plusieurs interventions, pour améliorer l’état de la voirie.