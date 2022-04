Brabant wallon: l’Echarp va aider les cercles d’histoire et d’archéologie à entrer dans l’ère du numérique

L’Echarp n’a pas les moyens pour financer du matériel informatique, mais elle apportera des conseils sur les méthodes les plus adaptées. Des visites seront aussi organisées pour établir un état des lieux de chaque entité et voir ce qui pourrait être présenté ou proposé au public: bibliothèques, documents historiques, collections muséales, activités diverses comme des excursions, cours et expositions. "L’Echarp assurera la promotion du travail de ses membres, sans s’immiscer dans leur fonctionnement et décisions propres."

Attirer les nouvelles générations

Wilfred Burie annonce plusieurs projets. "L’Echarp va proposer au public des collections d’ouvrages et documents numérisés. On trouve déjà sur son site deux monuments de l’histoire du Brabant wallon: la retranscription complète de l’œuvre monumentale de Jules Tarliers et Alphonse Wauters, publiée en 1870 et portant sur l’histoire des communes de la province (“Géographie et Histoire des communes belges”)." La revue Le Folklore brabançon , parue pour la première fois en 1921 et la dernière fois en 1994, sera numérisée, ce qui représente quand même 284 numéros. "Cette numérisation a fait l’objet d’un renforcement du partenariat existant entre l’Echarp et la Bibliothèque centrale du Brabant wallon, ainsi que la création d’un autre partenariat avec le Centre Albert Marinus, qui détient l’héritage du créateur de la revue “Folklore brabançon”."

La Gazette de Nivelles , qui a vu le jour en 1840, sera également numérisée. "Ce trésor patrimonial est actuellement sur microfilms et nous sommes à la recherche d’un numériseur pour microfilms, éventuellement d’occasion. Je lance un appel à toute personne qui pourrait nous aider ou nous conseiller à ce sujet."

Enfin, Wilfred Burie insiste sur l’importance d’attirer les nouvelles générations vers les différents cercles. "En proposant aux jeunes intéressés par l’histoire de leur province un cadre dynamique et actif, ainsi que des moyens déjà mis en œuvre, comme les numérisations disponibles au public, j’espère que des candidats se présenteront et continueront la noble mission de transmettre notre histoire commune aux générations futures."

Pour consulter les publications déjà en ligne: www.echarp.be.