Arbitre: Letellier A.

Cartes jaunes: Depotbecker, Etien, Kaba.

Buts: Bailly (1-0, 22'), Traore (2-0, 45'), Camargo (3-0, 73', sur pen), Chubaka (3-1, 80')

REBECQ: Vervondel, Laurent, Baillet (67' Demolie), Traore (90' Mpumbulula), Cordaro (93' Contino), Piret, Galvez y Lopez, Bova, Delsanne, Camargo, Bailly (73' Depotbecker).

VERLAINE: Dengis, Etien, Pita (20' Bouhlal), Chubaka, Doyen, Limbourg (73' Ramadani), Van Hove, Dago y Rodrigo, Barry, Jamar De Bolsée, Kaba.

La première mi-temps de la RUS Rebecquoise fut sans aucun doute la définition littérale de la mi-temps parfaite. Jeu juste, mouvements offensifs limpides, présents dans les duels et forts dans l’engagement, les Rouge et Blanc seront parvenus à étouffer leurs adversaires et ainsi à rentrer aux vestiaires avec un avantage de deux buts, grâce à Bailly et Traore.

Une prestation que le coach Nasca explique par le retour en forme et la montée en puissance de certains cadres de l’équipe. "Ce samedi soir, c’était la première titularisation après de longues semaines de pépins physiques pour Camargo et Traore. De plus, eux aussi embêtés par des petites blessures, Bova et Depotbecker prouvent de semaines en semaines qu’on peut compter sur eux pour les rencontres à venir. Ces quatre joueurs en top forme ajoutés au reste du groupe qui tourne bien, c’est de très bon augure pour la suite."

Si la deuxième mi-temps aura quelque peu baissé en intensité, les Rebecquois n’auront eu qu’à gérer le reste de la rencontre, et ce malgré la réaction et la bonne volonté de Verlaine. Camargo viendra fêter son retour parmi les onze par un but sur penalty, un quart d’heure avant la fin de la rencontre, et la seule ombre au tableau de la soirée rebecquoise sera le but encaissé à dix minutes du terme.

Un relâchement qui s’explique et se justifie pour Nasca. " Nous avions cinq joueurs à deux cartes jaunes, et lorsque c’est 3-0 et que l’on connaît l’importance des deux rencontres qu’il reste à disputer, je pense qu’il est logique de voir mes joueurs quelque peu baisser le rythme. C’est également par cette gestion que je peux que constater et me réjouir que le groupe mûrît. "