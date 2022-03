La ministre Valérie Glatigny vient-elle de condamner la maison des jeunes de Rebecq?

S’il ne conteste, pas plus que la maison des jeunes elle-même, que des manquements répétés ont pu être observés, le député André Antoine (LE) espérait toutefois une autre issue."Cette décision condamne la maison des jeunes, la privant de toute ressource pour le personnel. C’est une condamnation alors que, me semble-t-il, la maison des jeunes avait fait les efforts nécessaires pour satisfaire aux légitimes exigences de la ministre.Je croyais qu’il y avait un droit à la rédemption.Je constate qu’ici, ça n’est pas le cas."

«Il y a eu une prise de conscience évidente de la part de la MJ»

Le député avait, en préambule de sa question parlementaire, estimé que les responsables de la MJ rebecquoise, avaient tiré les leçons des erreurs passées:"Il y a eu une prise de conscience évidente dans leur chef. Ils ont organisé un changement considérable.Pourraient-ils, dès lors, espérer un retour à l’agrément?"

La ministre Glatigny a donc répondu que le retour à l’agrément pourrait se faire par une nouvelle demande et que la maison des jeunes avait été avertie, dans les temps, de sa décision négative concernant le recours.

Dans les travées du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le député rebecquois Dimitri Legasse (PS) avait du mal à cacher sa déception. Il partage l’avis du député Antoine:"La ministre condamne en effet la MJ de Rebecq. Pendant neuf mois, ils vont devoir payer au minimum un équivalent temps plein sur fonds propres. Les 30000 à 35000€, ils ne les ont pas. D’autant plus qu’ils n’ont pas les garanties d’obtenir l’agrément par la suite. On sait en plus très bien que lorsqu’on ferme un établissement, la réouverture est un énorme défi. Ils vont perdre leur crédibilité et leur public, alors que l’animateur retrouvera très probablement un emploi ailleurs".

«Je suis terriblement déçu»

Dimitri Legasse regrette la décision de la ministre:"Je suis terriblement déçu. Même si l’inspection a fait son travail et que la MJ était éventuellement en défaut ces trois, quatre dernières années, elle a très bien fonctionné pendant au moins les dix premières années. Sur les quatre MJ qui ont vu leur agrément être retiré, seule celle de Rebecq a introduit un recours en bonne et due forme, avec un avis favorable de la commission consultative des centres et maisons de jeunes. L’administration fait du zèle sur ce coup. Même s’il y a des arguments, la MJ a démontré sa bonne volonté depuis plusieurs mois déjà."

Dimitri Legasse ajoute que la Commune n’interviendra pas financièrement pour sauver la MJ, car elle met déjà à disposition un local et prend en charge l’eau, le gaz et la téléphonie, en plus d’un subside annuel.

Une réunion pour envisager l’avenir très incertain de la MJ

De son côté, Justine Fulco, présidente de l’organe d’administration de la MJ, ne comprend pas la décision:"On nous invite à demander un nouvel agrément dans lequel on doit justifier le respect du décret. Sauf qu’on ne nous donne pas les moyens pour cela. C’est vrai que ça revient à condamner la MJ. Nous avons une réunion ce mardi soir pour débattre de l’avenir de l’ASBL. On envisage, sans certitude, la demande d’un nouvel agrément. Mais comment on fera en attendant? On ne sait pas encore."