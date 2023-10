Une conférence à l'EPN Ramillies pour ne pas tomber dans le piège de la cybercriminalité

Cette matinée a ravi la présidente du CPAS de Ramillies Yvonne de Grady : "Cette conférence a été très enrichissante et a permis à tous les participants, une bonne trentaine, de prendre conscience des dangers de la cybercriminalité. Stefan Forseilles nous a expliqué comment repérer les signes d’une arnaque et comment se protéger efficacement. Il nous a notamment conseillé de ne jamais donner nos informations personnelles ou bancaires à des inconnus, de vérifier l’authenticité des mails et des appels que nous recevons en faisant des recherches, et de ne jamais cliquer sur des liens suspects. Il nous a également expliqué l’importance de sécuriser nos appareils électroniques et de mettre à jour régulièrement nos logiciels de protection."

Grâce à cette conférence, les participants ont acquis des connaissances précieuses qui permettront de surfer en toute sécurité sur internet et de se protéger contre les arnaques en ligne.