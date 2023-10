Ramillies : Serge Ryckaert (Just’in Jewels) s’associe au Val Saint-Lambert

C’est donc avec une grande fierté que Just’in Jewels et le Val Saint-Lambert ont dévoilé le lancement d’une collection de bijoux unique en son genre, baptisée Unisson. Cette collaboration fusionne l’élégance contemporaine de Just’in Jewels, artisan bijoutier, avec le riche héritage et le savoir-faire cristallin de Val Saint-Lambert, dont le patrimoine artisanal de plus de deux siècles a conquis les cœurs par sa maîtrise inégalée du cristal. Le mariage entre la modernité et le savoir-faire ancestral est au cœur de cette collection exclusive.

"Cette collection est née à la suite d’une visite que mon épouse Fabienne Robert et moi-même avons faite lors de portes ouvertes au Val Saint-Lambert, raconte Serge Ryckaert. Nous voulions découvrir son savoir-faire et au détour d’un des ateliers, on a commencé à discuter avec Constant Beerden, directeur de la fabrication, sans savoir qui il était au sein du Val, puis on a échangé nos cartes de visite… C’était le début de cette aventure."

"Plus qu’une simple union de savoir-faire"

La collection résulte d’une synergie parfaite entre la brillance du cristal soufflé bouche, taillée à la main et les formes ciselées dans l’argent, l’or. Des bagues aux colliers en passant par les boucles d’oreilles, chaque pièce raconte une histoire unique, capturant l’essence de l’artisanat belge tout en transcendant les frontières du temps et de la tradition.

Des bijoux d’une beauté intemporelle, reflétant à la fois tradition et innovation, fil conducteur des deux maisons artisanales belges. Just’in Jewels et le Val Saint-Lambert partagent leur enthousiasme pour cette belle collaboration: "Unisson est bien plus qu’une simple union de savoir-faire. C’est une célébration de l’art, de la culture et de l’histoire belge. Chaque pièce incarne notre passion pour l’artisanat, notre dévouement envers l’excellence et notre désir de créer des pièces qui perdureront dans le temps".

Disponible depuis ce lundi

La collection est disponible depuis ce lundi 1er octobre dans les boutiques respectives des marques, et en ligne sur les sites respectifs du Val Saint-Lambert et de Just’in Jewels.

La collection sera ensuite disponible également dans des boutiques sélectionnées pour leur amour de l’artisanat belge, partenaires du Val Saint-Lambert et ou de Just’in Jewels.

"Cette collection exceptionnelle marie le savoir-faire contemporain de Just’in Jewels à l’héritage cristallin du Val Saint-Lambert. Les détails des pièces, la subtile combinaison de la brillance du cristal soufflé bouche et des formes délicates en argent et en or, ainsi que l’essence même de l’art belge et de sa culture sont autant d’éléments qui font d’Unisson une collection intemporelle et innovante."

Vendredi soir, une belle affluence a donc découvert, à Mont-Saint-André, la collection. Yvonne de Grady, échevine ayant dans ses compétences l’économie, les indépendants, les artisans, le tourisme et les affaires sociales, a souligné l’importance des artisans, soulignant sa fierté d’avoir à Ramillies de tels talents au dynamisme incroyable, permettant une telle prestigieuse collaboration avec un nom illustre de l’industrie wallonne.

Dans l’assemblée, Michel Bouckellyoen, un des tailleurs de cristal. "C’est principalement lui qui a taillé le cristal utilisé dans la collection, reprend Serge Ryckaert. Un beau travail d’équipe, pas toujours évident. Comme ils n’ont pas l’habitude de travailler sur d’aussi petites pièces en cristal, une des polisseuses nous a dit qu’elle pensait y laisser le bout de ses doigts. Il y a des modèles qui sont créés au départ d’un pied de flûte ou de verre à vin car dans la partie haute, il y avait des défauts mais le pied était impeccable, donc des pièces ont été retaillées dans le pied."