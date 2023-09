Pour Daniel Burnotte (Ecolo), le bilan de la majorité à Ramillies est "bon malgré les difficultés"

Au dernier conseil communal, certains élus Écolo ont été recalés lors des votes pour désigner les représentants de la CLDR (commission locale de développement rural) ou de la RCA (régie communale autonome), dont le chef de file Daniel Burnotte. Nous l’avons donc interrogé : "La confiance entre REM et Écolo est fortement mise de côté. Chez notre partenaire, chacun vote à la carte alors que je suis sûr à 100% de mes troupes."

De quoi remettre en cause l’avenir ? Pour la fin de la législature, il ne pourra en être autrement. Mais après ? "On fera le bilan, car il faut aussi le dire, il y a plein de choses qui avancent. Nous avons un taux de réalisation de plus de 90% des projets, cela a été souligné par Belfius dernièrement qui nous en félicitait. Pour y arriver, on a une excellente collaboration dans la réalisation des projets avec REM. Mais dans la gestion quotidienne... c’est compliqué. Nous avons à faire à beaucoup d’individualité et pas à un groupe, face à nous. On pourrait cependant résumer notre majorité à des inconvénients, des difficultés et de la réussite ! Nous verrons donc qui sera autour de la table et sur les listes pour les prochaines élections avant de faire notre choix."