Ramillies : un centre pour lutter contre les pénuries médicales

Il existe manifestement un manque cruel de médecins généralistes dans cette région, "ou alors ils sont tous complets et ne prennent plus de nouveaux patients. De plus, les assistants sans voiture ne souhaitent plus sortir des grandes villes pour leurs trois années d’assistanat. Les docteurs Vrins et Costermans, qui officient dans la commune, ne trouvent d’ailleurs pas d’assistants pour l’année prochaine par exemple. Notre zone n’offre par ailleurs plus de primes à l’installation pour les médecins… Avec le centre, on répond aussi à une nouvelle attente des nouveaux médecins qui ne sont plus prêts à sacrifier leur vie à leur métier, et à travailler jusqu’à plus d’heure, de chez eux en étant constamment importunés. Ils veulent une scission entre vie privée et vie professionnelle, avec donc plus de liberté".

Avec le centre Holis, Maxime Van Heuverswyn offre un cabinet immédiatement disponible, bien situé, avec du parking, "un loyer très très faible et éventuellement une possibilité de racheter une part de la société si la collaboration se passe bien".

Maxime Van Heuverswyn se dit très motivé pour apporter des réponses à des besoins… vitaux. "Je suis ostéopathe et j’ai donc décidé de développer mon cabinet en centre médical. Les travaux se terminent, même si une bonne partie est déjà opérationnelle. Tout sera prêt en cette fin de semaine. On est situé sur un grand axe, la chaussée de Namur, au 35A."

Le nom du centre fait évidemment référence au mot holistique: "L’approche holistique consiste à prendre en compte la personne dans sa globalité plutôt que de la considérer de manière morcelée. Une vision holistique de l’être humain tient compte de ses dimensions physique, mentale, émotionnelle, familiale, sociale, culturelle, spirituelle voire énergétique".

Si Ramillies dispose déjà d’un centre, c’est plutôt orienté vers les kinésithérapeutes. "On veillera à éviter. Ici, notre kiné a une activité hyper-spécifique avec le maxillo-faciale. Vous savez, dans notre milieu, on se veut être spécifique et puis, dans le secteur de la santé, on n’est pas dans l’affrontement mais bien dans la collaboration. Le but d’un centre est de fonctionner avec des synergies, entre nous, mais aussi avec les autres."

Contact: Maxime Van Heuverswyn (0474 23 69 12).