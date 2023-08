Ramillies: une RCA au menu du conseil communal, ce mercredi

Le conseil communal de Ramillies se réunit ce mercredi 23 août, à 20 h, dans la salle du conseil (avenue des Déportés, 48). À l’ordre du jour, on trouve un point qui prévoit la décision de création d’une régie communale autonome (RCA) avec l’approbation des statuts et dans la foulée, la désignation des représentants. La semaine dernière, plusieurs acteurs concernés ont été consultés alors que du côté de l’opposition, on se renseigne sur les avantages et inconvénients de la formule pour Ramillies avant de prendre position.