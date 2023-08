Ramillies : 30 000 € pour la toute première édition du budget participatif

L’enveloppe globale du budget participatif annuel est donc destinée au soutien financier des projets ainsi qu’au soutien sous la forme d’un accompagnement individuel ou collectif des participants. La somme disponible sera répartie proportionnellement entre les projets.

Pour déposer un projet, il faut être un collectif d’habitant(e)(s) dont les membres ont leur résidence principale (domicile) sur le territoire communal de Ramillies ; un comité de quartier (ASBL ou association de fait) d’un quartier de la commune de Ramillies ; une association (ASBL ou association de fait) active sur le territoire de la commune de Ramillies.

Les conseillers communaux et ceux de l’action sociale ne peuvent pas présenter de projets. Les institutions créées et/ou dirigées et/ou subsidiées par les pouvoirs publics ne sont pas visées par cet appel.

"Les projets soutenus doivent présenter un intérêt pour la commune, comporter une dimension collective ou participative et proposer des actions concrètes engendrant, sur le territoire de Ramillies, un impact positif sur l’environnement, sur la dimension sociale ou sur le cadre de vie. Les projets couvrant simultanément ces trois thématiques seront privilégiés."

Environnement

Par projet ayant un impact sur l’environnement on entend projet qui, par exemple, contribue à la réduction des pollutions environnementales, favorise l’utilisation des ressources renouvelables, participe à la prévention ou à une meilleure gestion des déchets, vise la protection et l’amélioration de la biodiversité ou de la qualité des eaux ou encore s’inscrit dans le cadre du plan de lutte contre les inondations ou dans le cadre du plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC).

Dimension sociale

Par projet ayant un impact sur la dimension sociale, on entend projet qui, par exemple, favorise le lien entre les citoyens et citoyennes, diminue les inégalités sociales, apporte une valeur ajoutée pour les publics précarisés, forme des personnes éloignées du marché de l’emploi, favorise le bien-être ou la santé du public cible, renforce les liens dans le quartier ou la communauté.

Cadre de vie

Par projet ayant un impact sur le cadre de vie, on entend projet qui améliore ou embellit un quartier ou un village. Il s’agit par exemple d’installer du mobilier, de créer des espaces publics favorisant la rencontre d’habitants et d’habitantes de tous âges, de réhabiliter un sentier, etc.

Une mise au vote des projets sera mise en place par un jury de sélection constitué de 10 citoyens représentant équitablement le territoire communal.

Les demandes peuvent déjà être introduites via un formulaire en ligne sur le site ramillies.be. Les candidatures pour faire partie du jury seront clôturées le 15 octobre et l’appel à projets sera clôturé le 17 novembre.