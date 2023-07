Ramillies : l’étang de l’avenue des Déportés accessible gratuitement pour pêcher

La Commune vient par ailleurs d’avoir confirmation que l’étang joue un rôle important dans le cadre des inondations: "On a un accord-cadre avec la Province et on vient d’avoir un rapport qui confirme le rôle primordial de ce plan d’eau dans les inondations, poursuit Jean-Jacques Mathy. On a donc bien fait de l’acheter ! On y fera des aménagements adaptés à la lutte contre les inondations. L’étang a un rôle tampon."

Depuis 2020, plus aucun accès n’était autorisé sur le site. "Par le passé, une société de pêche y était installée, puis un particulier l’avait acheté pour lui… Passionné de pêche, même si je n’ai plus le temps, j’avais du mal à interdire systématiquement l’accès aux nombreuses demandes. Après, soyons clair, il est dans l’état qu’il est, et donc c’est pour cela aussi que nous proposons l’accès gratuit contre un permis qui couvre une année civile, sur demande auprès du service population. Celui-ci doit être renouvelé chaque année." L’accès est ouvert à tout le monde, donc pas uniquement aux Ramillois.

À ce stade, quelques tests ont été effectués et oui, il y a encore du poisson dans l’étang: "Des carnassiers comme des brochets ou des sandres, des gardons, quelques carpes aussi, du poisson blanc. Nous répondons à une demande car le constat est là, il y a de moins en moins de plans d’eau pour la pêche dans la région. À Ramillies, je n’en connais pas d’autre qui soit accessible au public."