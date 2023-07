Beauvechain : trois ans après, le conseil agri-rural est toujours aussi utile

Mireille Benoit est née à la campagne. "Moi, ce mode de vie, je le connais, mais je constate que, surtout chez les nouveaux habitants, on s’imagine que la campagne c’est le paradis, alors que c’est tout autre chose. La vie à la campagne est rythmée par les travaux agricoles. Comprendre les problèmes auxquels les agriculteurs doivent faire face au fil des saisons est important pour maintenir un climat convivial au sein de notre commune. Le respect mutuel des réalités de chacun est par ailleurs une des missions de ce CCAR. Surtout lorsque l’on sait que 80% du territoire est composé de terres agricoles."

Des citoyens et des personnes concernées par le monde agricole ont donc été réunis au sein de ce CCAR avec diverses missions dont la première visible a été la charte du bien vivre ensemble. "Un premier projet qui explique aux citoyens la réalité au quotidien. Cette charte a été distribuée via un toutes-boîtes. On travaille également cela dans les écoles avec par exemple des coloriages pour les enfants qui souvent passent bien le message autour d’eux !" Le CCAR qui se réunit une fois par mois sauf durant l’été quand le travail est plus conséquent pour le milieu agricole, effectue un boulot au quotidien. "Si les réunions sont espacées d’un mois, tous les jours, des messages sont échangés entre les membres du CCAR dont je dois souligner le dynamisme."

Les sujets traités ? "Ils étudient toute question relative à l’aménagement du territoire agricole, à la pratique des activités agricoles et aux aspects environnementaux. Mais il est aussi question de guider le conseil communal sur les décisions et questions relatives aux politiques et programme de la Commune qui ont une incidence sur la vie agricole. Ils ont un avis à donner sur la lutte contre les inondations, la pose de fascines, les ouvertures de chavées mais aussi les entrées de villages et tous les aménagements de sécurité. Un charroi agricole a besoin de 4,2 m de large et 4 m de hauteur pour circuler…"

De multiples panneaux didactiques ont été posés aux quatre coins de l’entité, afin de conscientiser et d’expliquer les différentes méthodes de cultures.

Une autre problématique actuelle qui n’échappe pas au CCAR: l’élagage. "Il faut que le charroi puisse circuler dans toutes les voiries pour accéder aux terres. Sans oublier le danger que cela peut représenter dans des carrefours où le manque de visibilité crée parfois des situations délicates. Un tracteur n’accélère pas comme une voiture. Et devant la cabine, il y a souvent quelques mètres aussi… qui réduisent encore plus la visibilité. Les membres de la CCAR issus du milieu agricole connaissent comme leur poche les points sensibles. Une fois avertie, l’administration peut alors jouer un rôle en exigeant l’élagage et si le travail n’est pas effectué, l’exécuter en le facturant !"

Un autre projet pour une meilleure cohabitation ? "La CCAR envisage une sorte de pièce de théâtre, ludique, pour évoquer leur quotidien et les difficultés. Une manière de faire passer en douceur leurs problèmes et de mieux faire comprendre les choses."

Pour Mireille Benoit, une certitude: "On ne peut pas les empêcher de travailler correctement. C’est donc une bonne chose que cette CCAR existe. Il est difficile de tirer un bilan mais la multiplication des actions et des échanges fera que les choses iront de mieux en mieux. C’est un travail de longue haleine. J’espère par contre que, pour la prochaine législature, cette initiative sera prolongée, peu importent les résultats électoraux".