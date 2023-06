Ramillies : le Cycling Team 23 a déjà récolté 12 000 € pour l’Hacienda

"On a démarré de l’Hacienda pour rejoindre Namur, lieu de départ réel, indique Julien Gilis. Le premier jour, nous avons roulé 180 km pour rejoindre Francorchamps en passant notamment par le mur de Huy et d’autres très belles côtes." Le second jour, place à l’étape Francorchamps – La Roche-en-Ardenne et des côtes mythiques comme celle de Stockeu. Restait le final, avec La Roche – Ramillies où des difficultés étaient encore au menu avec par exemple le triple mur de Monty. "Nous sommes finalement arrivés vers 18 h 30 à Ramillies, un peu plus tard que prévu. Plutôt qu’aller à l’Hacienda, nous sommes allés directement à la salle du Wayaux où nous attendaient les autorités communales ainsi que les responsables et les résidents de l’Hacienda."

Cette année, près de 5 000 € ont été collectés grâce aux sponsors, mais aussi grâce aux dons et à un barbecue. "Depuis nos débuts, c’est près de 12 000 € qui ont été récoltés au profit de l’Hacienda". L’argent récolté par le Cycling Team 23 permet notamment d’améliorer les infrastructures de cette maison d’accueil: plaine de jeux, mobilier, etc.