Ramillies : le Team 23 à nouveau mobilisé pour l’Hacienda

L’Hacienda est une institution pour jeunes qui, pour se développer et assurer un maximum de conforts à ses résidents, a besoin de soutiens extérieurs. Le Team 23, une bande d’amis qui font du vélo, l’a bien compris. Dès ce jeudi, une nouvelle action s’ajoutera à la liste de celles déjà menées pour aider l’Hacienda. Julien Gilis: "Ce jeudi, on s’attaque au challenge La Conquête des Ardennes, une boucle à vélo en mode endurance qui parcourt toutes les Ardennes depuis Namur en passant par Huy, les Fagnes… Au total, 460 km avec plus de 9 000 m de D + ! On va gravir les 55 côtes les plus difficiles de Wallonie ! Nous serons trois à réaliser ce défi qui au final, doit permettre de trouver de l’argent pour l’Hacienda".